EMŞAV'dan 215. mevlit

SAMSUN (İHA) - Samsun'da Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Bölge Başkanlığı tarafından her ayın son haftası şehitler için düzenlenen Mevlid-i Şerif'in 215'incisi yapıldı.

Şehitleri anma adına dün düzenlenen programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın yanı sıra Samsun Valisi Zülkif Dağlı, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, MHP İl Başkanı Abdullah Karapıçak, EMŞAV Genel Başkanı Abdurrahman Yılmaz, Polis Emeklileri Derneği Başkanı Mustafa Karakoç, Türkiye Harp Malulü Şehitleri ve Gazileri Derneği Başkanı Necati Yılmaz, kurum ve şube müdürleri ile şehit yakınları ve gaziler katıldı. EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim yaptığı açıklamada, "17 yıl 5 aydan bu yana hiç ara verilmeden yapılan bu programlar EMŞAV'ın bir başarısıdır. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Şehit ailelerimize, gazilerimize sağlık sıhhat diliyoruz. Emniyet çalışanlarımıza, ordumuza başarı diliyoruz. Şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Mekanları cennet olsun" dedi. - SAMSUN

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