EMŞAV'dan 208. mevlit
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EMŞAV'dan 208. mevlit

EMŞAV'dan 208. mevlit
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Bölge Başkanlığı tarafından her ayın son haftası şehitler için düzenlenen Mevlid-i Şerif'in 208'incisi yapıldı.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Bölge Başkanlığı tarafından her ayın son haftası şehitler için düzenlenen Mevlid-i Şerif'in 208'incisi yapıldı.

EMŞAV tarafından yapılan şehitleri anma programları devam ediyor. Korona virüsü (Kovid-19) dolayısıyla sosyal medya üzerinden düzenlenen programın 18. yılında şehitler 208. kez anıldı. Program okunan dualarla icra edildi.

EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. EMŞAV tarafından düzenlenen 208. mevlit programımızı pandemiden dolayı cemaatsiz olarak yaptık. Allah'ım kabul eylesin, emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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