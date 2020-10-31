EMŞAV'dan 202. mevlit

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Temsilciliği tarafından her ayın son haftası şehitler için düzenlenen Mevlid-i Şerif'in 202'ncisi yapıldı.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Temsilciliği tarafından her ayın son haftası şehitler için düzenlenen Mevlid-i Şerif'in 202'ncisi yapıldı.

EMŞAV tarafından şehitleri anma programları devam ediyor. Kovid-19 dolayısıyla sosyal medya üzerinden düzenlenen programda şehitler 202. kez anıldı. Program Samsun'un Çarşamba ilçesi Abdullah Paşa Camisi Müezzin Kayyımı Hafız Muharrem Arslan ve yine aynı cami İmam Hatibi Hafız Hüseyin Yıldız tarafından okunan dualarla icra edildi.

EMŞAV Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim yaptığı açıklamada, "Vatan toprakları ve ay yıldızlı bayrak için canlarını feda eden bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. İzmir'de yaşanan depremde ölenlere rahmet diliyoruz. Yaralılara acil şifalar temenni ediyoruz. Memleketimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Rabb'im bütün ülkemizi, vatanımızı ve milletimizi korusun. 202'nci Mevlid-i Şerif'imiz ile şehitlerimizi yad ettik. Şehit ağabeyi imam Hasan Keleş ve emeği geçenlerden Allah razı olsun. Bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyoruz. Ebediyete intikal eden gazilerimize de rahmet diliyoruz. Yaşayan gazilerimize sağlık, sıhhat ve huzur dolu günler diliyoruz. Bu alemden göçen bütün geçmişlerimize, büyüklerimize, ümmeti Müslümana rahmet diliyoruz. Allah kabul eylesin" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı