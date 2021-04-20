EMŞAV'dan 1420 aileye gıda yardımı

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) bu yıl hazırladığı Ramazan gıda paketlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya başladı.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) bu yıl hazırladığı Ramazan gıda paketlerini ihtiyaç sahiplerine dağıtmaya başladı.

EMŞAV tarafından Türkiye genelinde ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 1420 paket Ramazan paketi hazırlandı. EMŞAV Karadeniz Bölge Başkanı Bilal Erim ise hayırsever kişilerin yardımıyla hazırlanan yardım kolilerinin Samsun'da dağıtılmaya başlandığı ifade ederek, "Genel Merkezimizle birlikte ilk defa bu sene bir çalışma yaptık. Ramazan ayı paylaşma ayı olduğu için hayırsever vatandaşlarımıza ulaştık. Hayırsever vatandaşlarımızın aracılığı ile ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırmak üzere tüm Türkiye genelinde 1420 paket ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya devam ediyor. Samsun 70 paket hazırlandı. Bu iyilik ayındaki yardımların devamını talep ediyoruz. Hayırseverlerden Allah razı olsun diyoruz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı