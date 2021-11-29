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EMŞAV Batman İl Başkanlığı kuruldu

AA / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel
EMŞAV Batman İl Başkanlığı kuruldu

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV), Batman İl Başkanlığı kuruldu.

BATMAN (AA) - Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV), Batman İl Başkanlığı kuruldu.

EMŞAV Batman İl Başkanı Murat Okay, bir otelde düzenlenen toplantıda basın mensupları ile bir araya geldi.

Okay, vakfın amacının emniyet teşkilatı mensubu iken şehit olan kimselerin aileleri ile vazife malulü olanlar arasındaki dayanışmayı artırmak ve sosyal birlikteliği geliştirmek olduğunu belirtti.

Yapacakları çalışmaların da bu yönde olacağını ifade eden Okay, "Şehit yakınları ve vazife malulü olanların yasal haklarının kazanılması, korunması için hukuki yardım hizmetleri olacak. Vakfımız kurulduğu günden bugüne kadar sınırlı bütçesiyle her ay şehitler adına mevlit okutmakta, şehit ve gazi ailelerine yardımda bulunmaktadır. İnşallah Batman'ımızda da bu gibi etkinlikleri düzenleyeceğiz."

EMŞAV Batman İl Başkanlığı kuruldu

AA / İbrahim Toprak - Son Dakika Haberleri

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