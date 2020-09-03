Emsan, mavi yıldız yemek takımıyla sofralara prestij getiriyor Emsan, "Her Zaman, En İyisi, En Uygun Fiyata" anlayışıyla hazırladığı seçkin koleksiyonlarıyla mutfaklara ve sofralara yeni parçalar kazandırırken, mavi yıldız yemek takımıyla da zamana meydan okuyan prestijli sofralar kuruyor.

Emsan, "Her Zaman, En İyisi, En Uygun Fiyata" anlayışıyla hazırladığı seçkin koleksiyonlarıyla mutfaklara ve sofralara yeni parçalar kazandırırken, mavi yıldız yemek takımıyla da zamana meydan okuyan prestijli sofralar kuruyor.

Emsan açıklamasına göre, sıra dışı tasarımı, üzerine kondurulan onlarca mavi yıldızı ve kenarlarını çerçeveleyen altın yaldızlarla sofralara prestij getiren mavi yıldız yemek takımı, en lezzetli kutlama sofralarıyla zamanla yarışan buluşmaların başrol oyuncusu olacak.

Mutfakta fonksiyonelliğin, sofrada sıra dışı tasarımların mimarı olarak kadınlara yol arkadaşlığı yapan Emsan, imzasını taşıdığı eşsiz koleksiyonlara yenilerini eklemeyi sürdürüyor. Günlük kullanıma uygun olarak tasarlanan mavi yıldız 24 parça 6 kişilik yemek takımı ile zamana karşı yarışan sofralara da prestij getiriyor.

Mavi Yıldız 24 parça 6 kişilik yemek takımı, sıra dışı tasarımı, üzerini süsleyen mavi yıldızları ve kenarlarını çerçeveleyen altın yaldızlarıyla sofraların starı olacak. 6 adet çorba kasesi, 6 adet yemek tabağı, 6 adet servis tabağı, 6 adet pasta tabağından oluşan yemek takımı, kavisli ve hafif köşeli formuyla sofralara farklı bir kimlik kazandırıyor.

Kaynak: AA