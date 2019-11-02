Emsal değer belirleyici

02.11.2019 10:49

Yasal düzenlemeyle tapu harcı için vatandaşın değil Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen gerçek değer esas alınacak. Mevcut uygulamaya göre kişinin beyanı ve rayiç bedel esas alınıyordu. Bu nedenle 500 bin liralık ev alan kişi 300 bin lira beyanda bulunarak daha az tapu harcı ödeniyordu. Normal şartlarda toplam (alıcı ve satıcı eşit) 15 bin liralık tapu harcı ödenmesi gerekirken aynı ev için düşük bedel nedeniyle ödenen tapu harcı 9 bin lirada kalıyordu.

Tespitte ceza da var

Yasal düzenlemeyle tapu harcı gerçek değerden yatacağı için düşük beyan sona erecek. Konut ve işyeri satışlarında devletin yıllardır uğradığı vergi zararı sona erecek. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Remax Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, "Vergi paketi kapsamında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile taşınmaz değerleme sistemi üzerinden emsal konut fiyatları temel alınacak ve konutların gerçek fiyatları belirlenecek. Böylece 500 bin liralık konut alan bu değer üzerinden vergisini yatırılacak. Verginin yarısını evi alan yarısını da evi satan kişi ödeyecek. Düşük beyan sonradan tespit edilirse aradaki farkın yanı sıra yüzde 25 oranında vergi ziyaı cezası alınacak" dedi. Evrim Kırmızıtaş Başaran, gayrimenkul alım ve satımlarında gerçek değer üzerinden beyanda bulunmanın önemine dikkat çekerek, "Evinizi nakit ya da banka kredisiyle aldıysanız tapuda gerçek alım-satım bedelini bildirin. Çünkü devlet eksik bildirimi çok kolay tespit edebiliyor" uyarısında da bulundu.

Kaynak: Bültenler