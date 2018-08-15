Emşad, Çocukları Sevindirdi

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Yardımlaşma Derneğince (EMŞAD), Sevgi Evleri'nde yaşayan öksüz ve yetim çocuklar için etkinlik gerçekleştirildi.

Bir restoranda düzenlenen etkinlikte, çocuklar, müzik eşliğinde yemek yedi ve ardından çeşitli oyunlar oynadı.

Etkinliğin sonunda EMŞAD Onursal Başkanı Yaşar Alkaya, çocuklara isimlerine özel hediyelerini verdi.

Alkaya, bayramlarda ve diğer özel günlerde yetim ve öksüz çocukların ihtiyaçlarını karşılamaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, onlar için çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.