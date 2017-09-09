Emrullah'ın Hayali Gerçek Oldu

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, sünnet olan 7 yaşındaki Emrullah Şanlı'nın makam aracıyla dolaşma isteğini geri çevirmedi.



Sünnet gezintisi balonlarla ve konfetiler ile süslenen makam aracı Emrullah'ın sünnet konvoyu için hazırlandı. Küçük Emrullah babası Mahmut Şanlı, makam aracına binerek ilçe turu attı.



Emrullah Şanlı, çok mutlu olduğunu ve hayalinin gerçekleştiğini belirterek Belediye Başkanı Selami Selçuk'a teşekkür etti.



Babası Mahmut Şanlı da belediye başkanı Selçuk'a oğlunun isteğini söyleyince hemen makam aracını hazırlatıp gönderdiğini belirtti.



Belediye Başkanı Selami Selçuk ise "Çocuklarımız bizlerin geleceği. Emrullah'ın en mutlu gününde onun bu isteğini geri çeviremezdim." dedi.