Emrullah Gülüşken: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'te tedavi edilmediğini söyleyen ve Türkiye'ye...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Dünya ›› Emrullah Gülüşken: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'te tedavi edilmediğini söyleyen ve Türkiye'ye... - Haber
Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs, Türkiye, İsveç, Dünya, Haber
BBC

Emrullah Gülüşken: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'te tedavi edilmediğini söyleyen ve Türkiye'ye...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Covid-19 testi pozitif çıktığı halde tedavi edilmeyerek evine gönderildiğini söyleyen ve Pazar günü Türkiye'ye getirilen Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla'yı aradı.

27.04.2020 01:25 | Son Güncelleme: 27.04.2020 01:25
Emrullah Gülüşken: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'te tedavi edilmediğini söyleyen ve Türkiye'ye...

İsveç'te Covid-19 testi pozitif çıktığı halde 'tedavi edilmeyerek evine gönderildiğini' söyleyen Emrullah Gülüşken ve üç çocuğunu taşıyan uçak Pazar günü Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Sağlık görevlileri tarafından basınçlı sedyeyle uçaktan alınan Gülüşken, ambulansla Ankara Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Gülüşken'in tedaviye alındığı ve çocuklarının 14 gün karantinada tutulacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emrullah Gülüşken ve kızı Leyla ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter hesabından paylaştı.

Erdoğan Twitter mesajında şunları söyledi: "Bugün İsveç'ten uçak ambulans ile ülkemize getirdiğimiz Emrullah Bey'in kızı Leyla kardeşimle telefonda görüştüm. Yaşadığı mutluluğu paylaşmayı bizlere nasip eden Allah'a şükürler olsun. Bu devlet, Milletinin mecnunudur. Sevdiği gurbet elde olsa da onu asla yalnız bırakmaz."

Erdoğan, Gülüşken'in kızı Leyla'ya telefonda "İnşallah bundan sonraki süreçte de arkadaşlarımız yakın takipte olacaklar... Dünyada artık Türkiye sayılı ülkelerden birkaç tanesinden bir tanesi. Hiç endişe etmeyin, biz tıbben üzerimize ne düşerse bunları harfiyen yerine getireceğiz" dedi.

İsveç yerel yönetimi: Tıbbi müdahaleler vakaya özel

İsveç'te yayımlanan Aftenbladet gazetesinin haberine göre, Gülüşken'in alınmadığını söylediği hastanenin bulunduğu güneydeki Skane bölgesi basın sözcüsü Jimmy Gottfridsson, Covid-19 hastalarının tedavisi için belirlenen bir rutin olduğunu ve tıbbi müdahalelerin vakaya özel uygulandığını söyledi. Gottfridsson, çoğu Covid-19 hastasının da hastanede tedavi görmediğinin de altının çizilmesi gerektiğini söyledi.

İsveç kamu yayın kuruluşu SVT de İsveç Sağlık Dışişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili yorum yapmak istemediğini yazdı.

BBC
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

'Öldü' denilen Kim Jong-un'dan haber var Haber
"Öldü" denilen Kim Jong-un'dan haber var
İngiliz halkı koronavirüsü umursamadı! Güneşi gören dışarı akın etti Haber
İngiliz halkı koronavirüsü umursamadı! Güneşi gören dışarı akın etti
Koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hasta yeniden 'canlandı' Haber
Koronavirüs sebebiyle öldüğü belirtilen hasta yeniden 'canlandı'
İtalya, 14 Mart tarihinden bu yana en düşük ölüm sayısını bildirdi Haber
İtalya, 14 Mart tarihinden bu yana en düşük ölüm sayısını bildirdi
'Hayatımı geri istiyorum' diyen Almanlar sokağa çıktı, polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı Haber
'Hayatımı geri istiyorum' diyen Almanlar sokağa çıktı, polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 55 bine yaklaşıyor Haber
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 55 bine yaklaşıyor
Koronavirüsün çıkış noktası olan Vuhan kentinde hiç hasta kalmadı
Koronavirüsün çıkış noktası olan Vuhan kentinde hiç hasta kalmadı
Koronavirüsün merkez üssü ABD için bomba iddia: Trump, Sağlık Bakanı Azar'ı görevden alacak
Koronavirüsün merkez üssü ABD için bomba iddia: Trump, Sağlık Bakanı Azar'ı görevden alacak
Koronavirüse karşı mücadeleye destek için Türk bayrağı, İsviçre Alpleri'nin zirvesine yansıtıldı
Koronavirüse karşı mücadeleye destek için Türk bayrağı, İsviçre Alpleri'nin zirvesine yansıtıldı
'Karanlığın kraliçesi' lakaplı siyahi modelden büyük başarı!
"Karanlığın kraliçesi" lakaplı siyahi modelden büyük başarı!
İngiltere'de ikiz hemşireler 72 saat arayla koronavirüse yenik düştü
İngiltere'de ikiz hemşireler 72 saat arayla koronavirüse yenik düştü
Almanya Başbakanı Merkel, makam aracı olarak Volkswagen Transporter tercih etti
Almanya Başbakanı Merkel, makam aracı olarak Volkswagen Transporter tercih etti
Kirli hava koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırıyor
Kirli hava koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırıyor
Rusya'da güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti
Rusya'da güpegündüz kız kaçırdılar, çığlıklar mahalleyi inletti
Arjantin'de isyan çıkan hapishanedeki bir mahkum çatıdan düştü
Arjantin'de isyan çıkan hapishanedeki bir mahkum çatıdan düştü
68 yaşındaki Nijeryalı kadın, tüp bebek yöntemiyle ikiz doğurdu
68 yaşındaki Nijeryalı kadın, tüp bebek yöntemiyle ikiz doğurdu
Dezenfektan önerisiyle alay konusu olan Trump, soru almadan basın toplantısından ayrıldı
Dezenfektan önerisiyle alay konusu olan Trump, soru almadan basın toplantısından ayrıldı
'Kim Jong Un öldü' iddiaları ayyuka çıkınca Çin, Kuzey Kore'ye heyet gönderdi
"Kim Jong Un öldü" iddiaları ayyuka çıkınca Çin, Kuzey Kore'ye heyet gönderdi
Suudi Arabistan, bazı suçlar için kırbaç cezasını kaldırıyor
Suudi Arabistan, bazı suçlar için kırbaç cezasını kaldırıyor
Hindistan'da koronavirüsü yaymakla suçlanan Müslümanlar bazı hastanelere alınmıyor
Hindistan'da koronavirüsü yaymakla suçlanan Müslümanlar bazı hastanelere alınmıyor
İsveç'te koronavirüs testi pozitif çıkan kalp hastası Emrullah Gülüşken evine gönderildi
İsveç'te koronavirüs testi pozitif çıkan kalp hastası Emrullah Gülüşken evine gönderildi
Kim Jong'un öldüğü iddiaları sonrası ABD'den dikkat çeken çıkış: Hedefimiz değişmez
Kim Jong'un öldüğü iddiaları sonrası ABD'den dikkat çeken çıkış: Hedefimiz değişmez
Hindistan'a sokağa çıkma yasağına uymayanlar, ceza olarak sözde koronalı hastanın olduğu ambulansa bindirildi
Hindistan'a sokağa çıkma yasağına uymayanlar, ceza olarak sözde koronalı hastanın olduğu ambulansa bindirildi
İngiltere'de bakanların olası bir virüs salgınına karşı geçen yıl uyarıldığı ortaya çıktı
İngiltere'de bakanların olası bir virüs salgınına karşı geçen yıl uyarıldığı ortaya çıktı
Dünyanın en büyük dezenfektan üreticisi, Trump'ın sözlerinin ardından tüketicileri uyardı
Dünyanın en büyük dezenfektan üreticisi, Trump'ın sözlerinin ardından tüketicileri uyardı
Hong Kong basını, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'un öldüğünü iddia etti
Hong Kong basını, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un'un öldüğünü iddia etti
Ukrayna, 'Ermeni Soykırımı' ifadesini yasakladı
Ukrayna, "Ermeni Soykırımı" ifadesini yasakladı
Çobanlık yapıyordu, Londra'da fast food zinciri kurdu
Çobanlık yapıyordu, Londra'da fast food zinciri kurdu
Bill Gates'in 43 milyon dolarlık karantina evi ilk kez görüntülendi
Bill Gates'in 43 milyon dolarlık karantina evi ilk kez görüntülendi
Vietnam'da korkunç iddia: Koronavirüse karşı kedi etinden yapılan macunlar tüketiliyor
Vietnam'da korkunç iddia: Koronavirüse karşı kedi etinden yapılan macunlar tüketiliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Semih Yalçın Meral Akşener Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Şallı Deniz Seki Rafet El Roman Uraz Kaygılaroğlu
Spor Mesut Özil Ergin Ataman Loris Karius Sergen Yalçın Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İsveç Denizli Ambulans Kim Jong Un
Şu an buradasınız: Emrullah Gülüşken: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'te tedavi edilmediğini söyleyen ve Türkiye'ye... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.4.2020 01:33:30. #1.14#
title