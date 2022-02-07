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Emrehan Gedikli, bordo-mavili formayla büyümüş

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Emrehan Gedikli, bordo-mavili formayla büyümüş

Trabzonspor'un, Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'den kadrosuna kattığı Emrehan Gedikli'nin adeta bordo-mavili takımın formasıyla büyüdüğü ortaya çıktı.

Trabzonspor'un, Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'den kadrosuna kattığı Emrehan Gedikli'nin adeta bordo-mavili takımın formasıyla büyüdüğü ortaya çıktı.

Trabzonspor, gelecek vadeden oyuncuları kadrosuna katmaya devam ediyor. Son olarak Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'den Emrehan Gedikli'yi renklerine bağlayan bordo-mavili kulübün, 18 yaşındaki forvetle uzun süreli sözleşme imzalaması bekleniyor.

"Çok gururlandım, heyecanlandım"

70 yıllarda Almanya'ya giden Trabzonlu ailenin çocuğu olan Emrehan Gedikli'nin, küçük yaşlarda üzerinde Trabzonspor formasıyla çekilmiş fotoğrafları da bulunuyor.

Trabzonspor'dan teklif geldiğinde çok gururlandığını ve heyecanlandığını belirten başarılı oyuncu, "Şampiyonluk yaşamak istiyorum tabii ki fakat takıma destek vermek, katkıda bulunmak için geldim. Ama Trabzonlu ve Trabzonsporlu olduğum için buradayım" dedi - TRABZON

Emrehan Gedikli, bordo-mavili formayla büyümüş

İhlas Haber Ajansı - Spor

Trabzonspor, Bundesliga, Almanya, Bayer, Spor, Haber

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