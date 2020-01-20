Emrecan Azder gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı
Emrecan Azder'in cenaze törenine katılanlar Emrecan Azder'in yakınlarının taziyeleri kabul etmesi Cenaze namazının kılınması İSTANBUL - Şişli'de dün metrobüs ile kafa kafaya çarpışan motosiklet sürücüsü Emrecan Azder (27), bugün Silivri'de son yolculuğuna uğurlandı.
Emrecan Azder'in cenaze törenine katılanlar
Emrecan Azder'in yakınlarının taziyeleri kabul etmesi
Cenaze namazının kılınması
İSTANBUL - Şişli'de dün metrobüs ile kafa kafaya çarpışan motosiklet sürücüsü Emrecan Azder (27), bugün Silivri'de son yolculuğuna uğurlandı.
Piri Mehmet Paşa Cami'nde ikindi vaktine müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Azder'in naaşı Alipaşa Mezarlığı'na defnedildi.