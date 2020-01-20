Emrecan Azder gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı
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Emrecan Azder gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

Emrecan Azder'in cenaze törenine katılanlar Emrecan Azder'in yakınlarının taziyeleri kabul etmesi Cenaze namazının kılınması İSTANBUL - Şişli'de dün metrobüs ile kafa kafaya çarpışan motosiklet sürücüsü Emrecan Azder (27), bugün Silivri'de son yolculuğuna uğurlandı.

20.01.2020 17:31 | Son Güncelleme: 20.01.2020 17:33
Emrecan Azder gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

Emrecan Azder'in cenaze törenine katılanlar

Emrecan Azder'in yakınlarının taziyeleri kabul etmesi

Cenaze namazının kılınması

İSTANBUL - 'de dün metrobüs ile kafa kafaya çarpışan motosiklet sürücüsü Emrecan Azder (27), bugün 'de son yolculuğuna uğurlandı.

Piri Mehmet Paşa Cami'nde ikindi vaktine müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Azder'in naaşı Alipaşa Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Emrecan Azder gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı
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