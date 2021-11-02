Emre Yusufi'nin "Harmony of Contrast" sergisi Yapı Kredi bomontiada'da
AA / Salih Şeref - Haberler | Kültür Sanat
Çağdaş sanatçı Emre Yusufi'nin uzun bir süreden sonra Türkiye'deki ilk solo sergisi Harmony of Contrast'ı Yapı Kredi bomontiada'da izleyici ile buluşacak.
Çağdaş sanatçı Emre Yusufi'nin uzun bir süreden sonra Türkiye'deki ilk solo sergisi Harmony of Contrast'ı Yapı Kredi bomontiada'da izleyici ile buluşacak.
Küratörlüğünü Ferdan Yusufi'nin üstlendiği sergi 6 Kasım'da ziyarete açılacak.
Harmony of Contrast sergisi, izleyicilere uluslararası ve ulusal sanat platformlarında çalışmaları yakından takip edilen Emre Yusufi'nin heykel, dijital ve NFT formatındaki son dönem çalışmalarını keşfetme fırsatı sunuyor.
Sergi, Yapı Kredi bomontiada Galeri'de 30 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.
AA / Salih Şeref - Son Dakika Haberleri
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