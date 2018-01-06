Emre Vural, Gümüş Madalya ile Döndü

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 26 Aralık-3 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Boccia Şampiyonası'nda Atakum Belediyespor'un Boccia sporcusu Emre Vural, BC3 kategorisinde 2. olarak, gümüş madalya kazandı.



Bakü ABU Arena Spor Salonunda gerçekleşen şampiyonada, Vural'a madalyasını Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral taktı. 3 yıldır Atakum Belediyespor'un sporcusu olan Emre Vural'ın daha önce Türkiye dereceleri de bulunuyor.



Yurda dönen Vural'ı makamında misafir eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Sporcumuzla gurur duyuyoruz. Hem Türkiye'yi hem de Samsun'u en iyi şekilde temsil etti ve gümüş madalya kazandı. Engelli sporuna destek vermeye devam edeceğiz" dedi. - SAMSUN