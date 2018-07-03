Emre ve Hakan Sağlık Kontrolünden Geçti

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Demir Grup Sivasspor'da Emre Kılınç ve Hakan Bilgiç sağlık kontrolünden geçti.

Medicana Sivas Hastanesi sağlık ekipleri tarafından ilk olarak Teknik Direktör Tamer Tuna ve oyunculardan kan örnekleri alındı. Ardından Medicana Sivas Hastanesi'ne geçen Emre Kılınç ve Hakan Bilgin burada; efor, EKG, kardiyoloji, genel cerrahi, ortopedi, göz ve iç hastalıkları bölümünde muayene edildi. Futbolcularınn sağlık kontrolleri; ağız ve diş sağlığı taramasıyla sona erdi. - SİVAS