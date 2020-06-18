Emre Taşdemir'den üçüncü single
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Emre Taşdemir'den üçüncü single

"Ağladım" ve "Sanki Bir Rüya" şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Emre Taşdemir, üçüncü single'ını müzikseverlerle buluşturmak için gün sayıyor. "Yana Yana" çok yakında dijital platformlarda yayınlanacak.

Emre Taşdemir'den üçüncü single
18.06.2020 09:22 | Son Güncelleme: 18.06.2020 09:26

Müzik sevdalısı Emre Taşdemir, geçen yıl yayınladığı "Ağladım" şarkısıyla sektöre iddialı bir giriş yaptı. Genç yeteneğin söz ve müziğine de imza attığı şarkı, YouTube'da çok kısa süre içinde 1.5 milyon izlenme barajına ulaştı. Taşdemir, bu başarısını ikinci single'ıyla da sürdürdü. Bestesi yine genç sanatçıya ait olan "Sanki Bir Rüya" da büyük beğeni topladı. İlk iki eseriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Emre Taşdemir, şimdilerde yeni bir single hazırlığında.

BAŞARILI ARANJÖRLE İŞBİRLİĞİ YAPTI

Emre Taşdemir, "Yana Yana" adını verdiği yeni şarkısında aranjör Paix298 ile işbirliği yaptı. Daha önce Mero'nun "Olabilir" ve Kadr'in "Zalim Dünya" adlı hit şarkılarının aranjörlüğünü yapan Paix298, "Yana Yana"nın düzenlemesine de imzasını attı. Üçüncü single'ı "Yana Yana"yı müzikseverlerle buluşturmak için gün sayan Emre Taşdemir, hem şarkıyı hem de klibini çok yakında dijital platformlarda yayınlayacak.

BAĞLAMA, UD, KEMAN VE GİTAR ÇALIYOR

Trabzonlu bir ailenin çocuğu olan Emre Taşdemir, 1992 yılında Almanya'nın Saarbrücken şehrinde doğup büyüdü. Müziğe ilgisi henüz küçük bir çocukken başlayan Taşdemir, ailesinin de desteğiyle müzik aletleriyle tanıştı. 16 yaşından bu yana bağlama, ud, keman ve gitar çalabilen genç yetenek, ilk kez 2008 yılında sahneye adım attı. Almanya'nın farklı şehirlerinde sahne çalışmaları yapan Emre Taşdemir, 2017-2018 yıllarında sanatçı Sancak'la birlikte turneye de çıktı. Daha sonra müzik çalışmalarına Türkiye'de devam etme kararı alan Emre Taşdemir, bu yolculuğa geçtiğimiz yıl çıkardığı "Ağladım" ve 2020 Mart'ında yayınladığı "Sanki Bir Rüya" ile başarılı bir başlangıç yaptı.

Kaynak: Snob Magazin

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