Emre Taşdemir bu sezon ilk kez oynadı

Galatasaray'ın 24 yaşındaki futbolcusu Emre Taşdemir, bu sezon ilk kez Sivasspor maçında forma giydi.

18.10.2019 22:31
Emre Taşdemir bu sezon ilk kez oynadı

Galatasaray'ın 24 yaşındaki futbolcusu Emre Taşdemir, bu sezon ilk kez Sivasspor maçında forma giydi.


Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon devre arasında kadrosuna kattığı sol bek Emre Taşdemir, bu sezon bir ilki yaşadı. Emre, Sivasspor ile Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan lig maçında bu sezon ilk kez formayı giydi. Teknik Direktör Fatih Terim, 11'de başlattığı 24 yaşındaki futbolcuya 76 dakika süre verdi. Emre'nin yerine Jean Michael Seri oyuna dahil oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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