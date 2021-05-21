Emre "Sterben" Demirci Röportajı

Emre "Sterben" Demirci Red Bull Campus Clutch öncesi merak edilenleri cevapladı.

Playerbros ekibi olarak Red Bull Campus Clutch öncesi Emre "Sterben" Demirci ile bir röportaj gerçekleştirdik.

1)Klasik ve bir o kadar da merak edilen bir soruyla başlayalım. Espor hikayen nasıl başladı?

CS: GO'da MM oynayan klasik bir oyuncuydum. BPI takımında oynayan Reova ile BPI takımına girdim ve espor kariyerim bu şekilde başlamış oldu.

2)Kişisel olarak bir soru yöneltmek istiyorum. CS: GO oynadın ve şu anda Valorant oynuyorsun. Kariyerinde başarı anlamında bu iki oyun arasında bir kıyas yapılabilir mi?

Ben hala Valorant'ta çok başarı yakaladığımı düşünmüyorum ama CS: GO ile kıyaslarsak tabii ki de CS: GO'dan daha fazla başarı yakaladığımı söyleyebilirim.

3)VCT Masters'ta BBL Esporst'u 3-0 yenmeyi başardınız ve mutlu sona ulaştınız. Şampiyonluk için bir kez daha tebrik ediyorum. Şampiyonluğa nasıl odaklandınız?

Şampiyonluktan ziyade takım oyunumuzu kendi düzeyimizde en iyi hale getirmeye çalıştık. Bu çalışmalarımız sonucu da bize şampiyonluğu getirdi.

4)Bundan sonrası için yurtdışında neleri hedefliyorsun?

Her oyuncunun ve takımın olduğu gibi uluslararası turnuvalarda şampiyon olmak benim de hedeflerimden bir tanesi.

5) Üniversitelerini temsil eden öğrencilerin karşılaştığı Red Bull Campus Clutch hakkında düşüncelerin nelerdir?

Tamamen genç ve öğrenci kitleye hitap eden bir turnuva olduğundan dolayı öğrencilere katkısının çok fazla olduğu bir turnuva. Bu şansı öğrencilere sundukları için Red Bull ailesine de buradan teşekkür ederim.

6) Üniversite öğrencileri için Red Bull Campus Clutch gibi bir turnuvada oynuyor olmanın önemi nedir?

Bence farklı bir bakış açısı kazanabilirler çünkü sonuç olarak her üniversite öğrencisi oyun oynamıyor. Genel olarak tanıdığım üniversite öğrencileri oyunu sadece bir oyun olarak görüyorlar. Bu turnuvada elde ettikleri deneyimlerin onların bakış açılarını değiştirebileceğini düşünüyorum.

7) Esporda kariyer yapmak isteyen üniversite öğrencileri için önerilerin var mı?

Zamanınızın çoğunu oyuna harcamak gerekiyor. Ben de üniversite okuyorum fakat vaktimin çoğu bilgisayar başında geçiyor ve bu gerekli bir şey. Ders çalışmakla aynı mantık aslında. Ne kadar çok vakit harcarsan o kadar hızlı gelişirsin. Ancak çoğunu harcaman gerekse bile en önemli kısım zamanı en verimli şekilde değerlendirmek.

İsterseniz günün 24 saati vaktinizi bu oyuna harcayın fakat harcadığınız zaman verimli bir şekilde değilse günün sonunda elinizde hiçbir şey olmuyor. Bu yüzden harcadığınız vakitten verim almak çok önemli.

Bu değerli röportaj için Emre "Sterben" Demirci'ye çok teşekkür ederiz.

Kaynak: Playerbros