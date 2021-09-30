Emre Seven'in Mersin-KKTC arası yüzüşü yarım kaldı - Haberler
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Emre Seven'in Mersin-KKTC arası yüzüşü yarım kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Emre Seven'in Mersin-KKTC arası yüzüşü yarım kaldı

Milli yüzücü Emre Seven'in dün sabaha karşı Mersin'in Anamur ilçesinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne başladığı yüzüşü yarım kaldı.

ANAMUR, MERSİN (İHA) - Milli yüzücü Emre Seven'in dün sabaha karşı Mersin'in Anamur ilçesinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne başladığı yüzüşü yarım kaldı.

Seven, 29 Eylül sabahı 05.26'da Anamur Burnu'ndan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne doğru ilk kulacını attı. 69 kilometrelik ilk parkurun 26 kilometresini tamamlayan yüzücü 16 saat boyunca kulaç attı. Geçen sene yarıda kalan yüzme denemesini bu sene gerçekleştirmeyi hedefleyen Seven'in yüzüşü bir kez daha yarım kaldı. Uygun olmayan hava koşulları ve ters akıntı nedeniyle yüzücünün tekneye alınmasıyla yüzüş sona erdirildi.

Emre Seven geçen sene de aynı olumsuzluklar nedeniyle yüzüşü tamamlayamamıştı. - MERSİN

Emre Seven'in Mersin-KKTC arası yüzüşü yarım kaldı

Emre Seven'in Mersin-KKTC arası yüzüşü yarım kaldı

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Haber: Emre Seven'in Mersin-KKTC arası yüzüşü yarım kaldı - Haberler
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