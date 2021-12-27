Emre Sakçı, dünya kısa kulvar rekorunu kırdı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Emre Sakçı, dünya kısa kulvar rekorunu kırdı

Emre Sakçı, dünya kısa kulvar rekorunu kırdı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Milli yüzücü Emre Sakçı, 50 metre kurbağalamada 24.95'lik derece elde ederek dünya kısa kulvar rekorunu kırdı.

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (DHA) - Milli yüzücü Emre Sakçı, 50 metre kurbağalamada 24.95'lik derece elde ederek dünya kısa kulvar rekorunu kırdı.

Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Şehitkamil Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden 24 yaşındaki Fenerbahçeli milli yüzücü Emre Sakçı, erkekler 50 metre kurbağalamada 24.95'lik derece elde ederek yarışı ilk sırada tamamladı ve bu derecesiyle dünya rekorunu kırmayı başardı.Belaruslu Ilya Shymanovich'e ait 25.25'lik dünya rekorunu geliştiren Emre Sakçı, dünya rekorunun yeni sahibi oldu.


Milli yüzücü Emre Sakçı'dan dünya rekoru

Milli yüzücü Emre Sakçı'dan dünya rekoru

 Milli yüzücü Emre Sakçı, erkekler 50 metre kurbağalamada 24.95'lik derecesiyle dünya kısa kulvar rekorunu kırdı.

Milli yüzücü Emre Sakçı, erkekler 50 metre kurbağalamada 24.95'lik derecesiyle dünya kısa kulvar rekorunu kırdı.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title