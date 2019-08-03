Emre Sakçı'dan olimpiyat kotası

Milli yüzücü Emre Sakçı, İstanbul'da düzenlenen Türkiye Turkcell Kulüpler Arası Uzun Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda 100 metre kurbağalamadaki derecesiyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkını kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamayla göre, ENKA Sadi Gülçelik Spor Tesisleri'nde bugün başlayan şampiyonada Emre Sakçı, 58.85'lik derecesiyle A barajını geçerek olimpiyat kotasını elde etti.

Kaynak: AA