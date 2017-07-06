Emre Şahin Bodrumspor'da

Geçtiğimiz yıl Ankaragücü ile PTT 1. Lig'e yükselme sevinci yaşayan tecrübeli oyuncu, daha önce Bucaspor'da gösterdiği performans ile Süper Lig kulüplerinin transfer listesine girmişti. Hücum hattının her yerinde oynayabilen, ofansif gücü yüksek olan Emre Şahin B.B. Bodrumspor'un tesislerinde gerçekleşen imza töreninde kendisini yeşil beyaz renklere bağlayan 2 yıllık sözleşmeye imza atarak, "Bodrumspor'un hedefleri ile birlikte başarı yakalamak istiyorum" dedi.

Güçlü fiziği ile dikkat çeken oyuncu attığı goller ve yaptığı asistler ile de ön plana çıkan bir oyuncu.

Emre Şahin, önceki gün sezon hazırlıklarına başlayan takım ile birlikte bugünden itibaren antrenmanlara çıkacak.