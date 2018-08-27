Emre'nin İlk Heyecanı

Galatasaray'ın flaş transferi Emre Akbaba sarı-kırmızılı formayla ilk kez 11'de sahaya çıkacak, bu da eski takımı Alanyaspor'a karşı olacak.

Teknik direktör Fatih Terim'in bugünkü maçta Emre'ye forvet arkası yerine sağ kanatta görev vereceği öğrenildi. Terim'in, ileri uçta Eren Derdiyok, Onyekuru, Belhanda ve Emre Akbaba'yı beraber oynatacağı belirtildi.

Evinde rakipsiz

Cim-Bom, ligde sahasında oynadığı son 20 maçta mağlubiyet yaşamadı. Türk Telekom Stadı'nda ligdeki son mağlubiyetini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra çıktığı 20 müsabakada rakiplerine yenilmedi. Sarı-kırmızılılar, bu dönemdeki maçlarının 19'unu kazanırken, birinden beraberlikle ayrıldı.

8 maçlık seri

Aslan, ligde oynadığı son 8 maçı da kazandı. Geçen sezonun 28. haftada Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilen, o günden bu yana 8 karşılaşmaya çıkan Galatasaray, 6'sı geçen yıl, ikisi de bu sezon (Ankaragücü, Göztepe) olmak üzere tüm maçlarını kazandı.

Alanya puan bile alamadı

Spor Toto Süper Lig'de üçüncü sezonunu yaşayan Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray karşısında oynadığı 4 maçtan da puan alamadı.

Galatasaray, 4 karşılaşmadan da üç puanla ayrılırken, toplam 13 gol atıp, kalesinde 5 gol gördü. Sarı-kırmızılı ekip, 2016-2017 sezonundaki maçları evinde 5-1, deplasmanda 3-2, geçen sezonki karşılaşmaları ise sahasında 2-0, Alanya'da yine 3-2'lik skorlarla kazandı.

Gidemeyen devretsin

Alanyaspor maçı biletlerini satışa çıkaran Galatasaray, karşılaşmaya gelemeyecek kombine bilet sahiplerine devir hakkı bulunduğunu hatırlattı.

Dolu tribünlere oynamak isteyen sarı-kırmızılılar, kombine sahiplerinin gidemeyecekleri maç için kombinesine ait olan koltuğu tek maçlık olarak satılması için kulübe devredebilecekleri ifade edildi. Buna göre koltuk satıldığı takdirde bilet gelirinin yüzde 60'ı kadar tutarın bir sezonki kombine alımında indirim olarak uygulanacağı belirtildi.

]

]

]