Emre Mor  Yüze 99 Fenerbahçe'de





Finansal Fair Play (FFP) nedeniyle daha çok kiralık oyunculara yönelen Fenerbahçe, Emre Mor transferini yüzde 99 bitirdi. Hem Emre hem de menajeri ile daha önceden her konuda anlaşan sarı lacivertliler Borussia Dortmund yetkililerini ikna etmek üzere. Son olarak yeni teknik direktör Petre Bosz'a danışılacak ancak genç oyuncunun direkt ilk 11'de oynayabileceği bir takıma gitmek istemesini söylemesi üzerine Fenerbahçe'nin eli güçlendi. Bir kaç gün içinde Petre Bozs'tan gelecek olumlu cevabın ardından Emre Mor'un yeni sezonda sarı lacivertli formayı giymesi bekleniyor. - Zce