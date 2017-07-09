Emre Mor Transferinde Son 15 Gün!

Borussia Dortmund'ın hocası Peter Bosz'un yeni sezon kadrosunu 15 gün içinde netleştireceği, eğer Emre Mor'un kiralanması yönünde karar verirse transferin biteceği öğrenildi. Genç yıldızın gelişmesi için ilk 11 garantisi arayan Almanlar'ın sarı-lacivertli ekibi en uygun kulüp olarak gördüğü belirtildi.



Fenerbahçe'de transfer çalışmaları büyük bir hızla devam ediyor... Teknik Direktör Aykut Kocaman "Önceliğimiz merkez santrfor" açıklamasını yapsa da yönetimin orta saha için de arayışları hız kesmedi...



Finansal Fair Play nedeniyle daha çok kiralık oyunculara yönelen sarı-lacivertliler uzun bir süredir Emre Mor'un peşinde... Milli oyuncunun menajeri ile 5-6 kez pazarlık masasına oturan ve büyük ölçüde el sıkışan Fenerbahçe Yönetimi, Borussia Dortmund Kulübü'nün Emre Mor konusunda vereceği kararı beklemeye başladı.Teknik Direktör Peter Bosz'un 25 - 26 Temmuz tarihlerinde takımdan gönderileceklerin listesini yönetime ileteceği, genç yıldızın yeni sezon kadrosunda düşünülmemesi halinde kiralık olarak verileceği öğrenildi. Almanlar'ın Emre'nin gelişimini sürdürmesi için ilk 11 garantisi istediği, sarı-lacivertliler'in de bunu garanti etmesi nedeniyle transferde ilk önceliğe sahip olduğu bildirildi.



Yeşil ışık yaktı



Teknik Direktör Bosz'un büyük olasılıkla Emre Mor'un kiralanmasına yeşil ışık yakacağı, milli oyuncunun en geç ay sonunda Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacağı belirtildi.Fenerbahçe'nin Emre Mor'un gelmesi halinde Jeremain Lens'ten vazgeçmeyi düşünmediği, Hollandalı oyuncunun da geri dönmesi halinde Valbuena'nın orta sahaya kaydırılacağı öğrenildi.



Jeremain Lens ve Emre Mor'u kanatlarda görevlendirecek olan Teknik Direktör Aykut Kocaman böylece kafasındaki ideal şablonu da oluşturacak.



Kaynak: Skorer