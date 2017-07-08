Emre Mor Transferinde Geri Sayım!

Önümüzdeki sezon Türkiye'de şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe, Borussia Dortmund'un ve A Milli Takımımız'ın genç yıldızı Emre Mor'un peşini bırakmıyor. Sarı- Lacivertliler, bir süredir gündemde olan bu transferle ilgili olarak çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor. Fanatik Gazetesinde yer alan habere göre ilk olarak Emre'nin menaceriyle İstanbul'da bir görüşme yapan Fenerbahçe, buradaki görüşmeyi son derece olumlu şekilde sonuçlandırdı. Ardından Dortmund kulübünün kapısını çalan Kanarya, kiralama teklifini karşı tarafa iletti. 19 yaşındaki kanat oyuncusuna yıllık 2 milyon Euro, Dortmund'a da kiralama konusunda 1.5 milyon Euro öneren Sarı-Lacivertliler, Almanlar'ın kararını beklemeye başladı.



Birkaç gün içinde netleşecek



Dortmund cephesi, takımda daha fazla oynamak isteyen ve bu yüzden mutsuz olan Emre'nin düzenli olarak ilk 11'de forma giyeceği bir takıma gitmesine sıcak bakıyor. İşte bu yüzden Fener'e de aynı şekilde sıcak bakan Sarı-Siyahlılar'ın, son kararı vermesi için ise takımın yeni teknik direktörü Peter Bosz'a topu attığı öğrenildi. Thomas Tuchel'in yerine göreve gelen 53 yaşındaki Hollandalı hocanın, birkaç gün içinde Emre ile ilgili planlarını kulübe iletmesi bekleniyor. Buradan çıkması muhtemel bir olumlu karara göre de Kanarya, genç futbolcuyu 1 sene kiralık olarak kadrosuna katacak.