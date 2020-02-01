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Emre Mor, Olympiakos'a kiralandı

Galatasaray'ın sezon başında İspanya La Liga takımı Celta Vigo'dan satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Emre Mor, Yunanistan ekiplerinden Olympiakos'a kiralandı.

01.02.2020 09:33 | Son Güncelleme: 01.02.2020 09:33
Emre Mor, Olympiakos'a kiralandı

'ın sezon başında İspanya La Liga takımı 'dan satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı , Yunanistan ekiplerinden 'a kiralandı. Yunan ekibi, 22 yaşındaki orta saha transferi için Galatasaray'a 410 bin Euro ödeyecek. Sezon başında Celta Vigo'dan 600 bin Euro'ya kiralanan ve 8 milyon Euro da satın alma opsiyonu bulunan Emre Mor'un ikinci yarıdaki maaşı ise sarı-kırmızılılar tarafından ödenecek.

Galatasaray'dan transferle ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Profesyonel Futbolcu Emre Mor'un 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Olympiakos FC. Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, Olympiakos FC. Kulübü Şirketimize net 410.000 Euro geçici transfer (kiralama) bedeli ödeyecektir. Oyuncunun 2019-2020 sezonu için kalan net 290.000 Euro sabit transfer ücreti Şirketimiz tarafından ödenecektir."


Kaynak: DHA
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