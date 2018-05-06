Emre Mor İki Yıl Rötarla Galatasaray Yolunda
Galatasaray'da Fatih Terim'in A Milli takıma kazandırdığı, sonrasında inişli çıkışlı grafik sergileyen Emre Mor, adım adım Galatasaray'a geliyor.
Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Emre Mor sesleri yükseliyor....
Celta Vigo'da kadro dışı kalan ve takımdan ayrılma kararı alan genç yıldızın Fatih Terim'i arayarak Sarı-Kırmızılı formayı giymek istediğini söylemesi büyük heyecan yarattı..
GALATASARAYLI OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ
Sezonun bitmesinin ardından Galatasaray, Celta Vigo ile temasa geçecek... Eğer her şey yolunda giderse Emre iki yıl rötarla Sarı-Kırmızılı formayı giyecek..
2015-16 sezonunun devre arası, Mustafa Denizli'nin isteği sonrası G.Saray, genç yıldızın transferi için atağa kalkmıştı. Fakat görüşmeler sonuçsuz kalmıştı..Emre Mor daha önce verdiği röportajlarda Galatasaraylı olduğunu açıkça söylemişti.
YORUMLAR (6)
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GEÇMİŞ OLSUNCevap Yaz Yayından Kaldır
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Gel emre gel ama sonra belezoğlu gibi çakallık yapma.sana sarı kırmızı yakışırCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Harika bir tespit kardesim tebriklerCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Verin belhandayi alin emreyi bir tasla iki kus vurunCevap Yaz 7 1 Yayından KaldırKARAMBO: Adamsın kardeş bu belhandayi bazı yazarlar öve öve bitiremedi ya bi kerede yağsın hep gürlüyorYayından Kaldır