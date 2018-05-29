Emre Mor, Galatasaray'ın Teklifini Kabul Etti
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in istediği Emre Mor, sarı-kırmızılı takımın teklifini kabul etti.
Süper Lig'de mutlu sona ulaşan Galatasaray, gelecek sezonun kadrosunu inşa etmek için kolları erken sıvadı. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Cim-Bom'un transfer listesinin ilk sırasında Celta Vigo'da mutsuz olan Emre Mor yer alıyor.
EMRE MOR TEKLİFİ KABUL ETTİ
Devler Ligi'nde oynamayı çok isteyen 21 yaşındaki genç yıldız, Sarı-Kırmızılı takımm teklifini kabul etti. Emre Mor'un bu teklifi kabul etmesinde diğer önemli faktör ise Galatasaray'ın Teknik Direktörü Fatih Terim. Bilindiği gibi genç oyuncuyu ilk kez milli takıma çağıran isim de Fatih Terim olmuştu. Emre Mor, tecrübeli çalıştırıcı ile çalışmayı çok istiyor.
GALATASARAY'DAN BAŞKA KİMSE İSTEMİYOR
Emre'den 'Evet' cevabı alan Sarı-Kırmızılı yönetim Celta Vigo ile görüşmelere başladı. İspanyol Kulübü, Borussia Dortmund'a 13 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek aldığı Emre'den fazla zarar etmek istemiyor. Celta Vig'o'nun bu nedenle önceliği oyuncuyu bonservis bedeliyle satmak. Ancak G.Saray dışında Emre için kulübe gelmiş resmi teklif yok.
KİRALAMA BEDELİ 2 MİLYON EURO
UEFA'nın kıskacında olan Cim-Bom da Emre'yi 1 yıl kiralamayı hedefliyor. İspanyol kulübe ise sözleşmeye satın alma opsiyonu koydurmak istiyor. Bu konuda görüşmeler devam ediyor. Aslan'ın 2 milyon euro civarında bir kiralama bedeli önereceği öğrenildi.
(Akşam)
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Bilmeyenler için söylüyorum emre mor g.s. a cok iyi gider.fatih hoca da onu dizginler emre neden sevilmiyor ferdi oynadigi icin.emre candır taze kandır geleceğin de hem haci si ve drogbasidir.yani anlayacağınız emre g.s. da kavrulma kavrulma PİŞECEK. HAYIRLI OLSUN.IYI IŞCevap Yaz Yayından Kaldır
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En azindan ispanyollarin duasini alirizCevap Yaz Yayından Kaldır
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Umarım gs nin umutlarını boşa çıkartıp bizi mos mor etmezCevap Yaz Yayından Kaldır
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o kulup senin bu kulup benim gezen emre morda terim ne gördü merak ediyorum insaallah haklı çıkarda çocuk ta kendini bulurCevap Yaz Yayından Kaldır
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gs taraftarı da enteresan emre belezoğlu ya laf edip aynı karakterde başka bir yıldız gelince ayakta alkışlıyor.kuyruk acısı başka demekki.Cevap Yaz Yayından Kaldır