Emre Mor, Fatih Karagümrük'te
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Emre Mor, Fatih Karagümrük'te

Emre Mor, Fatih Karagümrük'te
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fatih Karagümrük, 24 yaşındaki futbolcu Emre Mor'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Fatih Karagümrük, 24 yaşındaki futbolcu Emre Mor'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, son olarak Celta Vigo forması giyen Emre Mor'u kadrosuna kattığını duyurdu. Karagümrük 2. Başkanı Serkan Hurma ve Sportif Direktör Murat Akın, Mor'un imza töreninde yer aldı. Nordsjaelland takımındaki performansıyla dikkat çeken Emre Mor, 2016 Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımı'nın kadrosuna seçildi. Ardından Dortmund'a transfer olan Emre, Türkiye'de daha önce Galatasaray forması da giydi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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