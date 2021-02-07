Emre Kocadağ: Şanssızlığımızı kırdığımızı düşünüyorum
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Emre Kocadağ: Şanssızlığımızı kırdığımızı düşünüyorum

07.02.2021 22:07 | Son Güncelleme: 07.02.2021 22:11
Emre Kocadağ: Şanssızlığımızı kırdığımızı düşünüyorum

"Doğru iki sarı karttan N'Sakala oyun dışı kaldı""Welinton'un pozisyonun penaltı olduğunu düşünüyorum""Kazana kazana yolumuza devam etmek istiyoruz""Allah'ın adaleti var, bir şekilde tecelli eder""Cenk Tosun yarından itibaren takımla idmanlara başlayacak""Rachid Ghezzal ile Valentin...

"Doğru iki sarı karttan N'Sakala oyun dışı kaldı"

"Welinton'un pozisyonun penaltı olduğunu düşünüyorum"

"Kazana kazana yolumuza devam etmek istiyoruz""Allah'ın adaleti var, bir şekilde tecelli eder" "Cenk Tosun yarından itibaren takımla idmanlara başlayacak" "Rachid Ghezzal ile Valentin Rosier'in bonservisinin alınmasıyla ilgili temaslarımızı yapıyoruz"

Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, "10 kişi kazanarak şanssızlığımızı kırdığımızı düşünüyorum" dedi.Süper Lig'in 24'üncü haftasında Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Sezonun ilk yarısına da kötü başlamış ve bay geçtiğimiz haftaya kadar 4 puan almıştık. İkinci yarının başında yine 4 puanımız var. Gelecek hafta Gençlerbirliği maçı oynayacağız ve ardından yine bay geçeceğiz. O maçı da kazanıp 7 puanla kapatmak istiyoruz. Kazandığımız için mutuyuz. 10 kişi kazanarak şanssızlığımızı kırdığımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu."DOĞRU İKİ SARI KARTTAN N'SAKALA OYUN DIŞI KALDI"Siyah-beyazlı ekipte Fabrice N'Sakala'nın gördüğü kırmızı kartın doğru olduğunu dile getiren Emre Kocadağ, "İyi oynadığımız Trabzonspor maçında şanssız bir gol yedik ve kaybettik. Antalyaspor maçı yine şanssız geçti. Bugün de 10 kişi kaldık. Doğru iki sarı karttan N'Sakala oyun dışı kaldı. Takımın geri kalanı karakter ortaya koyarak kazanmayı bildi" diye konuştu."WELİNTON'UN POZİSYONUN PENALTI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"Emre Kocadağ, Welinton'un tartışmalı pozisyonunun penaltı olduğunu ifade ederek, "Welinton'un çekildiği bir pozisyon var. Kural değişti, çekip bırakırsa penaltı olmuyor deniyor. İzlediğim kadarıyla o çekme vuruşu da etkiliyor. O pozisyonun penaltı olduğunu düşünüyorum. Bunun değerlendirmesini federasyon ve Merkez Hakem Kurulu yapacaktır" dedi."KAZANA KAZANA YOLUMUZA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"Ligdeki şampiyonluk mücadelesi hakkında da konuşan Kocadağ, "Çok maç var, altta olan takımlar var. Kümede kalmak için efor sarf edecekler. Herkesin herkesi yenebildiği bir lig izliyoruz. Az puan kaybeden işi götürecek gibi. Biz kazana kazana yolumuza devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı."ALLAH'IN ADALETİ VAR, BİR ŞEKİLDE TECELLİ EDER"Emre Kocadağ, transfer limitleriyle ilgili değişik yollara başvurmadıklarını dile getirerek, "Kural koyucuların bu işin takipçisi olacağını düşünüyoruz. Hiçbir zaman değişik yollara başvurmadık. Kural koyucular bu işin takipçisi olmazsa, Allah'ın adaleti var, bir şekilde tecelli eder" diye konuştu."CENK TOSUN YARINDAN İTİBAREN TAKIMLA İDMANLARA BAŞLAYACAK"

Cenk Tosun'un yarından itibaren takımla idmanlara başlayacağını ifade eden Emre Kocadağ, kiralık olarak kadrolarında bulunan Rachid Ghezzal ile Valentin Rosier'in bonservisinin alınmasıyla ilgili bir soruya ise şu şekilde cevap verdi: "O noktada temaslarımızı yapıyoruz. Bağlantılarımızla görüşüyoruz ama bunları konuşmak için erken. Şu an şampiyonluğa kilitlendik. İlerleyen zamanlarda o konular netleşir." 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali DANAŞ

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