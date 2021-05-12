Emre Kocadağ: Şampiyon olacağız
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Emre Kocadağ: Şampiyon olacağız

Emre Kocadağ: Şampiyon olacağız
Demirören Haber Ajansı / Ali DANAŞ - Haberler | Spor

Süper Lig'in 41'inci haftasında evinde Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yolunda önemli bir kayıp yaşayan Beşiktaş'ın asbaşkanı Emre Kocadağ mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 41'inci haftasında evinde Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yolunda önemli bir kayıp yaşayan Beşiktaş'ın asbaşkanı Emre Kocadağ mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Kocadağ "Allah'ın izni ile şampiyon olacağız. Avantaj bizde. Cuma günü inşallah güzel bir yolculuğa çıkacağız, Beşiktaşlılar buna inansın" dedi. 

Zorlu bir sezon geçirdiklerini dile getiren Kocadağ, "Tabii lig çok ilginç bir hal aldı bugün itibariyle. Sene başından beri aslında Beşiktaş yönetimine gelimiz günden beri zorlu bir mücadele verdik. Bunun alakalı öncelikle başkanımıza, yönetim kuruluna, camiamıza, pandemi sürecinde ciddi efor sarf eden teknik ekibe, futbolculara teşekkür ediyorum. Zor bir sezon oldu. Tüm takımlar adına zor bir sezon geçirdik. Sıkışık takvim, futbolcu sağlığının zorlandığı, tüm ekiplerin ciddi efor verdiği bir sezon oldu. İyisiyle kötüsüyle son haftaya geldik. İnanılmaz bir çekişme var. Elimize bitime fırsatı birçok kez geldi ama değerlendiremedik. Göztepe maçına kaldı şampiyonluk. Cuma günü İzmir'e gidiyoruz. 4 gün içinde iki maç ve iki kupa var Beşiktaş'ı bekleyen. Her şey bizim elimizde. Beşiktaş camiasına taraftarına buradan seslenmek istiyorum. Büyük bir emek var. Zorluklara savaşan bir yönetim var. Ben Beşiktaş takımının lig şampiyonluğunu hak ettiğini düşünüyorum. Bütün kamuoyu böyle düşünüyor. Bugün olmadı ama hala avantaj bizde. Cumartesi günü Allah'ın izniyle bu takım şampiyon olacak. Biz inancımızı kaybetmedik. Soyunma odasında hocamızla da konuştuk. Oyuncuların da morali yüksek. Bugün iyi oynadık diyemem ama sonuçta bir 90 dakika ve ucunda bir kupa var. Bu işi buraya kadar getiren oyuncu ve teknik ekibin, bizim söylediğimiz sözleri yere düşürmeyeceğine inanıyorum. Allah'ın izni ile şampiyon olacağız. Avantaj bizde. Cuma günü inşallah güzel bir yolculuğa çıkacağız, Beşiktaşlılar buna inansın" diye konuştu. 

"SON 90 DAKİKAYI KAZANIP ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Hakemler için de Kocadağ, "Ali Palabayık ve VAR'daki Ümit Öztürk ismini zikrediyorum. Ama sanmasınlar ki tekrar verilsin diye zikrediyorum. Tarihte ilk defa bunları da yaşadık. Üst üste hakemler maçımıza verildi. Necip'in kafasına uçan tekme ile gelen oyuncuyu kırmızı kartla cezalandırmayarak ve VAR'da da bunu uyarmadılar. Daha önce de bu VAR hakemini maçlarına istemeyenler olmuştu. Bugün de ilginç bir şekilde VAR'a çağırmadı. Belki kırmızı olsa maçın rengi değişirdi. Biz bahane ve hakem hatalarının arkasına saklanmayacağız. Son 90 dakika. Alıp şampiyon olacağız" dedi. 

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali DANAŞ

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