Emre Kocadağ: Bizim inancımız var, hocamıza güveniyoruz

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - "Beşiktaş düştüğü yerden kalkacak kuvvete sahip"

"Hocamıza, futbolcularımıza, teknik ekibimize destek olmak için buradayız"

Ali DANAŞ/ - Beşiktaş Kulübü'nün asbaşkanı Emre Kocadağ, teknik direktör Sergen Yalçın ile yola devam edeceklerini söyledi.

Emre Kocadağ ayrıca vefat eden Galatasaray Kulübü'nün 37'nci başkanı Mustafa Cengiz için "Mekanı cennet olsun. Ailesine ve Galatasaray camiasına başsağlığı diliyorum. Mustafa abi Türk futboluna büyük emekler verdi" açıklamasını yaptı.

Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş - Spor Haberleri

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