Emre Kınay, Sosyal Medyada Öldüğü Yönünde Çıkan Haberlere Verdi

Son olarak "Sevda'nın Bahçesi" dizisiyle ekranlara gelen Emre Kınay'ın öldüğü iddia edilmişti. 48 yaşındaki usta oyuncu hakkında çıkan haberlere Instagram sayfasından yaptığı paylaşımla açıklık getirdi.

"GELEN MESAJLARA AÇIKLAMA OLARAK YAZIYORUM"

Gelen mesajlara istinaden böyle bir mesaj paylaştığını belirten Kınay, şu ifadeleri kullandı: "ÖNEMLİ; Sabahtan bu yana can arkadaşlarımdan gelmişti bu bana ama ciddiye almadım. Ama sizden her dakika artarak gelen mesajlara açıklama olarak yazıyorum...

"ÖLMEDİM YAŞIYORUM"

Ölmedim Yaşıyorum. Allah beni önce kızıma bağışladığı sürece de yaşayacağım. Bu iletiye gelince Hangi şuursuz nasıl bir Niyetle yazdı hiç anlamadım... İlgi alakanıza çok teşekkürler ederim. Sevginize karşılıksız değil ben de hepinizi seviyorum.

Sevgi ve Saygılarımla"