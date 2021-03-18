Emre Kınay koronavirüse yakalandı
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Emre Kınay koronavirüse yakalandı

18.03.2021 09:58 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:03
Emre Kınay koronavirüse yakalandı

Koronavirüse yakalanan oyuncu Emre Kınay hastalık sürecini anlattı.

Koronavirüse yakalanan oyuncu Emre Kınay hastalık sürecini anlattı. Tedavisi evde devam eden ünlü oyuncu, "Dayanılmaz beden sancıları ağrıları çok çekmedim. Kas ağrılarım oldu. Kronik sinüzitim vardı. İlk 3 gün beni oradan zorladı. Şu anda gayet iyi durumdayım. Yarın 10. günüm ve karantinam doluyor. Yeniden test yaptıracağım ardından ise doğru sete gideceğim. 27 Mart'ta da Dijital Tiyatronun açılışı var. Merak eden herkese çok teşekkür ederim, iyim panik edilecek bir şey yok" ifadelerini kullandı.

 

Kaynak: Hürriyet

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