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Emre Kılınç, Sivasspor'a veda etti

Galatasaray'a imza atması beklenen Emre Kılınç, Sivasspor'la vedalaştı.

Emre Kılınç, Sivasspor'a veda etti
27.07.2020 23:26 | Son Güncelleme: 28.07.2020 00:25

Galatasaray'a imza atması beklenen Emre Kılınç, Sivasspor'la vedalaştı. Sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, kırmızı-beyazlı kulübe teşekkür etti.

Adı Galatasaray ile anılan Emre Kılınç, Sivasspor'a veda etti. Sosyal medya üzerinden Sivasspor formalı fotoğrafını paylaşan Kılınç, şu ifadeleri kullandı:

"Şampiyon olarak Süper Lig'e çıktığımız sezondan, Avrupa Ligi'ne katılım başarısı ile taçlandırdığımız 2019-2020 sezonunun bitimine kadar geçen üç buçuk sene boyunca Sivasspor formasını büyük bir onur ve gururla giydim. Sivasspor'a layık olabilmek ve bana verilen tüm görevlerine yerine getirebilmek adına her zaman elimden gelenin fazlasını vermeye çalıştım. 4 Eylül Stadyumu'nda sahaya çıktığım ilk maçtan, kentteki son günüme kadar benden emeğini ve sevgisini esirgemeyip beni her koşulda destekleyen başta büyük Sivasspor taraftarı olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Üzerimizde paha biçilmez emeği olan büyük Sivasspor camiasını her zaman en güzel şekilde hatırlayacağım. En içten sevgi ve saygılarımla." - SİVAS

Kaynak: İHA

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