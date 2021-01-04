Emre Kılınç, PFDK'ya sevk edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Emre Kılınç, PFDK'ya sevk edildi

04.01.2021 18:54 | Son Güncelleme: 04.01.2021 18:58
Emre Kılınç, PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik ile futbolcu Emre Kılınç'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik ile futbolcu Emre KılınçProfesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Hukuk Müşavirliği'nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler şu şekilde:  

YENİ MALATYASPOR Kulübü futbolcusu KARIM HAFES RAMADAN SEIFELDIN'ın 02.01.2021 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-YENİ MALATYASPOR Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 03.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 02.01.2021 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi MAHMUT RECEVİK'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 04.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu EMRE KILINÇ'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 03.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fikri Sağlar Süleyman Soylu Mehmet Akif Ersoy Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cemal Hünal Enis Arıkan Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Arda Turan Metin Oktay Samet Aybaba Arda Kardeşler Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Muğla Beşiktaş Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Emre Kılınç, PFDK'ya sevk edildi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 19:13:19. #1.15#
title