Emre Kılınç, PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik ile futbolcu Emre Kılınç'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik ile futbolcu Emre Kılınç'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Hukuk Müşavirliği'nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevkler şu şekilde:

YENİ MALATYASPOR Kulübü futbolcusu KARIM HAFES RAMADAN SEIFELDIN'ın 02.01.2021 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-YENİ MALATYASPOR Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 03.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 02.01.2021 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi MAHMUT RECEVİK'in aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 04.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu EMRE KILINÇ'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 03.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı