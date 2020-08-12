Emre Kılınç: "Hayallerin gerçeğe dönüştüğü yerdeyim" Galatasaray'ın yeni transferi Emre Kılınç, hayallerin gerçeğe dönüştüğü yerde olduğunu söyledi.

Galatasaray'ın yeni transferi Emre Kılınç, hayallerin gerçeğe dönüştüğü yerde olduğunu söyledi.

DG Sivasspor'dan ayrılan milli futbolcu Emre Kılınç, Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Sosyal medya hesabından duygu ve düşünceleri dile getiren Emre, "Hayallerin gerçeğe dönüştüğü yerdeyim, merhaba Galatasaray. #CimbomÇağırYeter" paylaşımında bulundu. 25 yaşındaki futbolcu ayrıca sarı-kırmızılı parçalı formalı giydiği ve Metin Oktay selamı verdiği bir video paylaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA