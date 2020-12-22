Galatasaray, Alanyaspor ile puanları eşitledi

Galatasaray, Göztepe galibiyetiyle puanını 26'ya yükseltti ve lider Alanyaspor ile puanları eşitledi.

Galatasaray, Göztepe galibiyetiyle puanını 26'ya yükseltti ve lider Alanyaspor ile puanları eşitledi.

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaştığı Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Emre Kılınç, Arda Turan ve Sofiane Feghouli kaydetti. Cimbom bu sonucun ardından puanını 26'ya yükselti ve lider Alanyaspor ile puanları eşitledi. Aslan averajla ikinci sırada yer alıyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı