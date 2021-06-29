Emre Gölü Sosyal Tesisleri'nin işletme hakkı için protokol imzalandı

Afyonkarahisar'da Emre Gölü Sosyal Tesislerini işletecek olan belediye ile Valilik arasında protokol imzalandı.

Afyonkarahisar'da Emre Gölü Sosyal Tesislerini işletecek olan belediye ile Valilik arasında protokol imzalandı.

Vali Gökmen Çiçek, Emre Gölü Sosyal Tesislerinde yaptığı konuşmada, Emre Gölü projesini Afyonkarahisar Valiliği olarak 9 ay önce heyecan, coşku ve büyük bir hızla başladıklarını söyledi.

Frig bölgesinin içerisinde tarihi eserleriyle içerisinde yer alan gölü, etrafındaki manzarasıyla Afyonkarahisar ve bölge için nefes alacak alanlardan birisi olduğunu belirten Vali Çiçek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu alanla ilgili Afyonkarahisar'ın daha biz gelmeden önce başladıkları balon hayali vardı. Çünkü bölge aynı Kapadokya benzeri özellikle balon uçuşları için çok uygundu. Gökyüzünde balonlar gölün üzerinde özellikle, tekneler su sporlarının yapıldığı alanların olduğunu hayal etmiştik. Hafta içi ve sonu özellikle piknik yapılacak alanlar yürüyüş alanları bisiklet yolları bütün bunları yapabileceğimiz alan ümit etmiştik ve vatandaşlara söz vermiştik. Demiştik ki, biz burayı kısa sürede tamamlayacağız ve hizmetinize sunacağız demiştik. Çok hızlı çalışmaya başladık."

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de Park Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan 60'a yakın personel ve iki aylık çalışmayla Emre Gölü Sosyal Tesisine ciddi destek verildiğini söyledi.

Zeybek, "Tesisi halka, ziyarete gelenlere, turistlere, spor amaçlı gelen kano, tekne yarışlarına gelenlere hizmet etmeye gayret sarf edeceğiz." dedi.

Daha sonra Vali Çiçek ve Belediye Başkanı Zeybek arasında protokol metni imzalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay