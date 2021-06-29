Emre Gölü Sosyal Tesisleri'nin işletme hakkı için protokol imzalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Emre Gölü Sosyal Tesisleri'nin işletme hakkı için protokol imzalandı

Emre Gölü Sosyal Tesisleri'nin işletme hakkı için protokol imzalandı
Anadolu Ajansı / Canan Tükelay - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da Emre Gölü Sosyal Tesislerini işletecek olan belediye ile Valilik arasında protokol imzalandı.

Afyonkarahisar'da Emre Gölü Sosyal Tesislerini işletecek olan belediye ile Valilik arasında protokol imzalandı.

Vali Gökmen Çiçek, Emre Gölü Sosyal Tesislerinde yaptığı konuşmada, Emre Gölü projesini Afyonkarahisar Valiliği olarak 9 ay önce heyecan, coşku ve büyük bir hızla başladıklarını söyledi.

Frig bölgesinin içerisinde tarihi eserleriyle içerisinde yer alan gölü, etrafındaki manzarasıyla Afyonkarahisar ve bölge için nefes alacak alanlardan birisi olduğunu belirten Vali Çiçek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu alanla ilgili Afyonkarahisar'ın daha biz gelmeden önce başladıkları balon hayali vardı. Çünkü bölge aynı Kapadokya benzeri özellikle balon uçuşları için çok uygundu. Gökyüzünde balonlar gölün üzerinde özellikle, tekneler su sporlarının yapıldığı alanların olduğunu hayal etmiştik. Hafta içi ve sonu özellikle piknik yapılacak alanlar yürüyüş alanları bisiklet yolları bütün bunları yapabileceğimiz alan ümit etmiştik ve vatandaşlara söz vermiştik. Demiştik ki, biz burayı kısa sürede tamamlayacağız ve hizmetinize sunacağız demiştik. Çok hızlı çalışmaya başladık."

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de Park Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan 60'a yakın personel ve iki aylık çalışmayla Emre Gölü Sosyal Tesisine ciddi destek verildiğini söyledi.

Zeybek, "Tesisi halka, ziyarete gelenlere, turistlere, spor amaçlı gelen kano, tekne yarışlarına gelenlere hizmet etmeye gayret sarf edeceğiz." dedi.

Daha sonra Vali Çiçek ve Belediye Başkanı Zeybek arasında protokol metni imzalandı.

Emre Gölü Sosyal Tesisleri'nin işletme hakkı için protokol imzalandı
Emre Gölü Sosyal Tesisleri'nin işletme hakkı için protokol imzalandı
Emre Gölü Sosyal Tesisleri'nin işletme hakkı için protokol imzalandı
Emre Gölü Sosyal Tesisleri'nin işletme hakkı için protokol imzalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Mustafa Şentop Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Haluk Bilginer
Spor Cristiano Emre Kocadağ Burak Yılmaz Yiğit Şardan Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Emre Gölü Sosyal Tesisleri'nin işletme hakkı için protokol imzalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 22:52:08. #1.14#

title