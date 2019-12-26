Emre Döker'e genç gazeteci desteği

26.12.2019 13:27 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:29

Genç Gazeteciler Platfotrmu, Gaziemir Belediyesi Basın Danışmanı Emre Döker'e yapılan saldırıyla ilgili basın açıklaması yaptı. Gaziemir Belediyesi önünde yapılan açıklamaya gazetecilerin yanı sıra Belediye Başkanı Halil Arda ve belediye çalışanları destek sundu.

Platform adına konuşan Belma Yücel, basın emekçilerinin koşullarının her geçen gün ağırlaştığı bir dönemden geçtiklerini ifade ederek, "Geçtiğimiz hafta aynı saldırılardan birine Gaziemir'de tanık olduk. İşçileri savunduğunu iddia edenler tarafından içimizden fikir işçilerine gerçekleştirilen saldırı ise hepimizin kesin bir tavırla karşı koyması gereken bir eylemdir" diye konuştu.

MESLEKİ DAYANIŞMA GEREK

Yücel, saldırının karşısında olduklarını vurgulayarak, "Görevini yaparken saldırıya uğrayan meslektaşımızın kolunu kıran, iş yapamaz hale getiren böylesi bir saldırgan tutumu reddediyoruz. Olayın ardından yapılan açıklamalar ise tatmin etmekten çok uzakta olup, saldırıyı yapanların kendilerini aklama çabasına dönüşmüştür. Özellikle saldırı günü bazı basın kurumlarının da araştırma bile yapmadan haberi taraflı görmeleri anlaşılabilir olmadığı gibi mesleki dayanışma adına da üzüntü vericidir" sözlerine yer verdi.

SENDİKA VE CHP'YE ÇAĞRI

Yücel, Genç Gazeteciler Platformu olarak saldırıyı gerçekleştirenlerin bir an önce yasalar karşısında cezalandırılmasını istediklerini ifade ederek, " Ayrıca, üyesi oldukları Belediye-İş Sendikası'ndan ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden saldırganlar hakkında gerekli işlemlerin bir an önce yapılmasını talep ediyoruz. Kimse unutmasın ki, hiçbir gazeteci arkadaşımız yalnız değildir" açıklamasını yaptı.

ARDA, "ARKADAŞLARIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Açıklamada konuşan Gaziemir Belediye Başkanı Halik Arda da, Emre Döker'in ve Gürkan Çetinkaya'nın koruması altında olduğunu söyleyerek, "Bu saldırı onlara değildir. Banadır. İki arkadaşımızın da yanındayız. Hukuki ve her türlü yanlarında olacağız. MOBESE kameralarının görüntülerini bekliyoruz. O görüntülerden sonra gerçekleri çarpıtan basın kurumlarına gerçeği göstereceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler