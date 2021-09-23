Emre Demir kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor, boyu ve kilosu kaç? Emre Demir hangi takıma transfer oldu? Barcelona'ya mı gitti?

Emre Demir'in hayatı, biyografisi ve kariyeri merak ediliyor. Genç futbolcu Emre Demir kimdir? Emre Demir kaç yaşında, aslen nereli, hangi mevkide oynuyor? Emre Demir boyu ve kilosu kaç? Emre Demir burcu ne? Emre Demir transfer oldu mu? İşte tüm bilgiler...

EMRE DEMİR KİMDİR?

Emre Demir (d. 15 Ocak 2004, Mersin) on numara mevkiinde oynayan Türk futbolcudur. Süper Lig takımlarından Kayserispor'de forma giymektedir.

Emre Demir doğum tarihi : 15 Ocak 2004

Emre Demir kaç yaşında : 17 yaşında

Emre Demir nereli : Mersin

Emre Demir mevkisi ne : 10 Numara (Orta Saha)

Emre Demir boyu kaç : 1.75 metre

Emre Demir kilosu kaç : 67 kg

Emre Demir burcu ne : Oğlak

Futbola doğduğu şehrin takımı olan Mersin İdman Yurdu'nda henüz 6 yaşındayken başladı, 2 yıl sonra Kayserispor'a transfer oldu. Genç bir yetenek olarak Barcelona ve Paris Saint-Germain tarafından denendi. 18 Ocak 2019'da henüz 15 yaşındayken Kayserispor'la profesyonel sözleşme imzaladı.

BİREYSEL BAŞARILARI

2019-20 - Süper Lig'de gol atan en genç futbolcudur. (15 yaş 9 ay 25 gün)

EMRE DEMİR OYNADIĞI MAÇLAR

2019- : Kayserispor : 26 maçta 1 gol atmıştır.

EMRE DEMİR BARCELONA'YA MI TRANSFER OLACAK?

Barcelona'nın Kayserispor'dan 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Demir ile prensipte anlaştığı iddia edildi. Deneyimli gazeteci Barış Yurduseven, Barcelona'nın Emre'yi kadrosuna kattığı haberini paylaştı.

Yusuf Demir'den sonra bir Türk daha Barcelona'da! TRT Spor'dan Barış Yurduseven'in haberine göre; Katalan devi ve Emre Demir, prensipte anlaşmaya vardı. 17 yaşındaki futbolcu merkez orta saha ve on numarada oynayabiliyor.

"İŞ DETAYLARA KALDI"

Barış Yurduseven yaptığı paylaşımda, "Barcelona'ya ikinci Türk ikinci Demir... Kayserisporlu Emre Demir Barcelona yolunda. Prensipte anlaşma tamam, iş detaylara kaldı" bilgisini verdi.

SON DAKİKA (23 EYLÜL 2021)

Kayserispor'un 17 yaşındaki futbolcusu Emre Demir, Barcelona'ya transfer oldu. Kayserispor'dan yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişerek defalarca alt yaş kategorilerinde milli formayı giyen, Süper Lig'in en genç golcüsü Emre Demir'in, Barcelona'ya transferi konusunda anlaşma sağlandı. Anlaşma ve UEFA kuralları gereği Emre Demir, gelecek sezondan itibaren Barcelona forması giyecek" ifadeleri kullanıldı.

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