SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Emre Demir: "Hedefim Avrupa'da oynamak" - Spor
Kayserispor, Emre Demir, Avrupa, Spor

Emre Demir: "Hedefim Avrupa'da oynamak"

Süper Lig'de forma giyen en genç futbolcu unvanına sahip olan Emre Demir, Kayserispor'daki misyonunu tamamladıktan sonra Avrupa'da futbol hayatını sürdürmek istediğini söyledi.

19.04.2020 13:29 | Son Güncelleme: 19.04.2020 13:29
Emre Demir:

Süper Lig'de forma giyen en genç futbolcu unvanına sahip olan Emre Demir, Kayserispor'daki misyonunu tamamladıktan sonra Avrupa'da futbol hayatını sürdürmek istediğini söyledi. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Emre Demir, "Kayserispor'dan sonra Avrupa'ya gitmek isterim. Hayalimdeki lig ise İspanya" dedi.

16 yaşındaki oyuncu, Kayserispor'un kendisi için her şeyi ifade ettiğini belirterek, "Ben gözümü burada açtım. İlk geldiğimde zorluk çektim ama üstesinden geldim. Hiçbir sıkıntım yok. Hedefim Kayserispor'a geldikten sonra A takıma çıkmaktı. A takımda uzun yıllar oynamak istiyorum. Kayserispor'un menfaati ne olur bilmiyorum. Kayserispor zor durumda. Şu an hedefimiz Kayserispor'u ligde tutmak. Tabii ligler devam ederse. İlerleyen dönemlerde ne olur bilmiyorum. İsteyen kulüplerin olduğunu biliyorum ama kulübün vereceği karar önemli. Kulübümün menfaati doğrultusunda karar verilir. Benim ilerideki hedefim Avrupa'da oynamak. Avrupa'da İspanya Ligi'nde oynamak istiyorum. İnşallah hedefime ulaşırım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Hürriyet

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Acun'un Sercan'a verdiği 'Fatih Terim' cevabı sosyal medyayı salladı Spor
Acun'un Sercan'a verdiği "Fatih Terim" cevabı sosyal medyayı salladı
Brezilyalı efsaneden 8 yıl sonra gelen Fatih Terim itirafı: Beni çok etkiledi Spor
Brezilyalı efsaneden 8 yıl sonra gelen Fatih Terim itirafı: Beni çok etkiledi
Arda'dan ilginç itiraf: Fatih Terim bana iyi sabretmiş Spor
Arda'dan ilginç itiraf: Fatih Terim bana iyi sabretmiş
Dünya yıldızını koronavirüs korkusu sardı: Yakalanmış olabiliriz Spor
Dünya yıldızını koronavirüs korkusu sardı: Yakalanmış olabiliriz
Ronaldo şimdi de pijamasıyla gündemde! Fiyatı herkesi şaşırttı Spor
Ronaldo şimdi de pijamasıyla gündemde! Fiyatı herkesi şaşırttı
Koronayı yenen Albayrak, kızından gelen telefonu gözyaşlarıyla anlattı Spor
Koronayı yenen Albayrak, kızından gelen telefonu gözyaşlarıyla anlattı
Şenol Güneş, Türkiye'yi seçmesi halinde 10 numarayı Ferdi Kadıoğlu'na verecek
Şenol Güneş, Türkiye'yi seçmesi halinde 10 numarayı Ferdi Kadıoğlu'na verecek
Beşiktaş, dörderli gruplar halinde antrenmanlara başlıyor
Beşiktaş, dörderli gruplar halinde antrenmanlara başlıyor
Caner Erkin F.Bahçe'ye giderse, G.Saray Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak için harekete geçecek
Caner Erkin F.Bahçe'ye giderse, G.Saray Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak için harekete geçecek
Danimarka'nın Midtjylland takımından arabalı seyirci önerisi
Danimarka'nın Midtjylland takımından arabalı seyirci önerisi
Djokovic, Federer ve Nadal, genç tenisçiler için harekete geçiyor
Djokovic, Federer ve Nadal, genç tenisçiler için harekete geçiyor
Feghouli, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor
Feghouli, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor
Ömer Bayram: Ailemde bir kişide korona var
Ömer Bayram: Ailemde bir kişide korona var
Manchester United, kalan maçları taraftarsız oynarsa 21 milyon sterlin kaybedebilir
Manchester United, kalan maçları taraftarsız oynarsa 21 milyon sterlin kaybedebilir
Totti'den evlilik itirafı: Kedi yüzünden eşimle boşanıyorduk
Totti'den evlilik itirafı: Kedi yüzünden eşimle boşanıyorduk
Güzel spor spikeri, sandalye üzerinde yaptığı egzersizle mest etti
Güzel spor spikeri, sandalye üzerinde yaptığı egzersizle mest etti
Kevin-Prince Boateng'den iddialı şampiyonluk açıklaması: İnanılmaz bir kutlama yapacağız
Kevin-Prince Boateng'den iddialı şampiyonluk açıklaması: İnanılmaz bir kutlama yapacağız
Menajer Utku Cenikli: Sakho sakatlanınca, Crystal Palace Ozan Tufan yerine Sörloth'u aldı
Menajer Utku Cenikli: Sakho sakatlanınca, Crystal Palace Ozan Tufan yerine Sörloth'u aldı
NBA efsanesi Lamar Odom'dan tarihe geçen itiraflar: Uyuşturucuya 100 milyon dolar harcadım, 2 bin kadınla birlikte oldum
NBA efsanesi Lamar Odom'dan tarihe geçen itiraflar: Uyuşturucuya 100 milyon dolar harcadım, 2 bin kadınla...
Karantinada canı sıkılan süper model, art arda üstsüz poz verdi
Karantinada canı sıkılan süper model, art arda üstsüz poz verdi
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncusu Sevgi Çınar: 40 bin kişinin önünde oynamak başımı döndürdü
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oyuncusu Sevgi Çınar: 40 bin kişinin önünde oynamak başımı döndürdü
Ümit Özat, eski Fenerbahçe formasını satışa çıkardı
Ümit Özat, eski Fenerbahçe formasını satışa çıkardı
Meksika liginde 5 yıllığına küme düşme kaldırıldı
Meksika liginde 5 yıllığına küme düşme kaldırıldı
Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'ya Trabzonspor talip oldu
Galatasaray'ın kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı'ya Trabzonspor talip oldu
Ünlü futbolcu karantinada rahat durmadı! Güzel modele mesaj yağdırdı
Ünlü futbolcu karantinada rahat durmadı! Güzel modele mesaj yağdırdı
Al Hilal Falcao'ya, Galatasaray'da kazandığının iki katını teklif edecek
Al Hilal Falcao'ya, Galatasaray'da kazandığının iki katını teklif edecek
Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic'in sakallı hali dikkat çekti
Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic'in sakallı hali dikkat çekti
Galatasaray'ın eski hocası Prandelli'den olay sözler: 2. oldum, beni kovdular
Galatasaray'ın eski hocası Prandelli'den olay sözler: 2. oldum, beni kovdular
Robeto Mancini: İbrahimovic, Messi ve Ronaldo ile aynı seviyede
Robeto Mancini: İbrahimovic, Messi ve Ronaldo ile aynı seviyede
Shane Larkin: Türkçe isim seçmem gerekseydi Şahin'i seçerdim
Shane Larkin: Türkçe isim seçmem gerekseydi Şahin'i seçerdim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Abdülhamit Gül Berat Albayrak Hakkı Saruhan Oluç Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Kutsi Ümit Besen Yıldız Tilbe Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Anderson Talisca
Daha Fazla Nisan Antalya Futbolcu Galatasaray
Şu an buradasınız: Emre Demir: "Hedefim Avrupa'da oynamak" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.4.2020 13:45:04. #1.14#
title