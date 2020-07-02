Emre Demir hangi takıma transfer oluyor? Emre Demir için hangi takım teklif yaptı? Kayserispor'da forma giyen ve Süper Lig tarihinin gol atan en genç futbolcusu olan Emre Demir için transfer iddiası gündeme geldi. Peki, Emre Demir için hangi takım teklif yaptı? Emre Demir hangi takıma transfer oluyor?

Takımlar yeni sezon için kadro planlaması yaparken en dikkat çekici gelişmelerden biri Kayserispor'da yaşandı. Kayserispor'da forma giyen ve Süper Lig tarihinin gol atan en genç futbolcusu olan Emre Demir için transfer teklifi yapıldığı öğrenildi. Emre Demir hangi takıma transfer oluyor? Emre Demir için hangi takım teklif yaptı?

EMRE DEMİR HANGİ TAKIMA TRANSFER OLUYOR?

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın transfer raporu doğrultusunda harekete geçen siyah-beyazlı yönetim, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile 16 yaşındaki futbolcunun transferi için görüştü. Genç oyuncuyla ilgili yapılan ilk zirvede net sonuç çıkmazken, Beşiktaş'ın yapmış olduğu teklifin, Kayserispor yönetiminin Emre için belirledikleri bonservis ücretinin altında kaldığı öğrenilirdi.

Ancak Beşiktaş yönetiminin, bu hafta konuk olacağı Kayserispor müsabakası öncesi sarı-kırmızılı yetkililerle Emre Demir için ikinci bir görüşme yapacağı da öğrenildi.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı da geçtiğimiz günlerde, hem Emre Demir hem de Mensah için yurt içi ve yurt dışından teklifler olduğunu söylemişti.