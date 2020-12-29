Emre Demir: "Basit hatalar yapıyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Emre Demir: "Basit hatalar yapıyoruz"

29.12.2020 09:57 | Son Güncelleme: 29.12.2020 10:00
Emre Demir:

Hes Kablo Kayserispor takımının genç futbolcusu Emre Demir, basit hatalardan ötürü yenildiklerini söyledi.

Hes Kablo Kayserispor takımının genç futbolcusu Emre Demir, basit hatalardan ötürü yenildiklerini söyledi.

Süper Lig'de haftalardır galip gelemeyen Hes Kablo Kayserispor'da moraller bozuk, yüzler gülmüyor. Oynadığı son 3 maçta da mağlup olan sarı kırmızılı takımda basit hataların mağlubiyeti getirdiği görüşü hakim. Hes Kablo Kayserispor'un genç futbolcusu Emre Demir, "Konyaspor yenilgisi sonrasında Ankara'ya yenmeye gelmiştik. Gençlerbirliği karşısında elimizden geleni yaptık. 2gol bulduk ama basit hatalardan ötürü goller yedik ve yenildik. Bir an önce galibiyetler alıp bugünleri unutturmamız lazım" dedi.

Emre Demir, 2020 yılında alınan kötü sonuçları 2021 yılındaki galibiyetler ile unutturmak istediklerini de ifade ederek, "Kayserispor'u layık olduğu yere taşımak için daha çok çalışacağız ve hedefimize ulaşacağız. Buna inanıyorum" yorumu yaptı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Seren Serengil Murat Dalkılıç Oktay Kaynarca
Spor Vitor Hugo Ersun Yanal Güven Yalçın Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Beşiktaş Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Emre Demir: "Basit hatalar yapıyoruz" | Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 10:00:48. #1.14#
title