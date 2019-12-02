Emre Can'la Ronaldo'nun Simetrik Golleri

02.12.2019 12:13 | Son Güncelleme: 02.12.2019 12:13

2018-19 sezonunda Juventus'ta birlikte forma giyen Emre Can'la Cristiano Ronaldo'nun Sassuolo'yla oynadıkları iki maçta da, birbirlerine asist yaptıkları ve neredeyse birebir pozisyonlarda attıkları golleri izliyoruz.