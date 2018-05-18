Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Reddeden Emre Can, Juventus'la Anlaştı

Liverpool'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can'ın yılan hikayesine dönen Juventus transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Emre Can'ı uzun süredir transfer etmek isteyen Juventus'un bu transfere bir adım daha yaklaştığı ifade ediliyor. The Sun'un haberine göre, Emre Can, Juventus ile 5 yıllık anlaşmaya vardı. Liverpool - Real Madrid maçı sonrası Türk asıllı Alman oyuncu Juventus'a imza atacak ve Serie A devi transferi açıklayacak

Çıkan haberlerde Emre Can'ın 5 yıllık anlaşma doğrultusunda Juventus ile haftalık 85 bin Euro karşılığında anlaştığı ifade ediliyor.

ANLAŞMA 2 HAFTA İÇİNDE

Juventus'un bu transfer için Liverpool - Real Madrid finalini beklediği ve tarafların 2 hafta içinde anlaşmayı resmiyete dökebileceği ifade ediliyor. Transferin gerçekleşmesi halinde Emre Can, Juventus'ta Higuain ve Dybala'nın ardından en fazla para kazanan üçüncü futbolcu olacak.

ERDOĞAN'IN DAVETİNİ REDDETTİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Alman basını, Emre Can'ın geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetini reddettiğini iddia etmişti. Davete İlkay Gündoğan, Mesut Özil ve Cenk Tosun katılmıştı.