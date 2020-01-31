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Emre Can, Borussia Dortmund'da

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund, Juventus'tan Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

31.01.2020 21:52 | Son Güncelleme: 31.01.2020 21:52
Emre Can, Borussia Dortmund'da

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından , 'tan Türk asıllı Alman oyuncu 'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Borussia Dortmund Kulübünden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun İtalyan ekibi Juventus'tan satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

Juventus'a 2018 yılında transfer olan Emre Can, İtalyan ekibinde forma giydiği 45 maçta 4 gol attı.

Kaynak: AA
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