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Emre Can adım adım Borussia Dortmund'a

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Juventus'ta forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can'ı kadrosuna katmak istiyor.

31.01.2020 14:40 | Son Güncelleme: 31.01.2020 14:45
Emre Can adım adım Borussia Dortmund'a

Almanya Bundesliga ekiplerinden , 'ta forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu 'ı kadrosuna katmak istiyor.


Devre arası transfer çalışmalarına devam eden Borussia Dortmund, orta sahasını güçlendirmek istiyor. Bundesliga ekibinde bu bağlamda öne çıkan oyuncu Juventus'ta forma giyen Emre Can. 2018-2019 sezonunda siyah-beyazlı formayla çıktığı 37 maçta 4 gol, 1 asistlik performans ortaya koyan, bu sezon ise yeteri kadar şans bulamayan 26 yaşındaki oyuncu da daha fazla görev alabilme adına bu transfere sıcak bakıyor.


30 milyon Euro'ya yaklaştı


Bu transfer için Juventus ile görüşmelerini sürdüren Dortmund, istenilen 30 milyon Euro'luk bonservis bedeline yaklaşmış durumda. Milan, Manchester United ve Tottenham gibi takımların radarındaki Emre'den iyi bir bonservis bedeli almak isteyen Juventus da İtalyan medyasına göre Dortmund ile anlaşmaya yakın. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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