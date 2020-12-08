Son dakika haberi | Emre Belözoğlu ve Selçuk Şahin, PFDK'ya sevk edildi

Son dakika haberler... Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu ile Futbol A Takımı İdari Koordinatörü Selçuk Şahin, Denizlispor maçında talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu ile Futbol A Takımı İdari Koordinatörü Selçuk Şahin, Denizlispor maçında talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yayımlanan disiplin sevkleri şöyle:

"Kasımpaşa Kulübü futbolcusu Florent Hadergjonaj'ın 04.12.2020 tarihinde oynanan Beşiktaş - Kasımpaşa Süper Lig müsabakasındaki 'kural dışı hareketİ' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 05.12.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Göztepe Kulübü kaleci antrenörü Bekir Arpacı'nın 05.12.2020 tarihinde oynanan Göztepe - Kayserispor Süper Lig müsabakasındaki 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 08.12.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Göztepe Kulübü idarecisi İlhan Şahin'in aynı müsabakadaki 'sportmenliğe aykırı hareketleri' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 06.12.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı'nın 05.12.2020 tarihinde oynanan Göztepe - Kayserispor Süper Lig müsabakasındaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 08.12.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine;

Kayserispor Kulübü idarecisi Mustafa Tokgöz'ün 05.12.2020 tarihinde medyada ve 05.12.2020 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı 'sportmenliğe aykırı açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Alanyaspor Kulübü Antrenörü Çağdaş Atan'ın 05.12.2020 tarihinde oynanan Gençlerbirliği - Alanyaspor Süper Lig müsabakasındaki 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 06.12.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Çaykur Rizespor Kulübü Antrenörü Smit Vlado'nun 06.12.2020 tarihinde oynanan Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor Süper Lig müsabakasındaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 07.12.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Denizlispor Kulübü'nün 06.12.2020 tarihinde oynanan Denizlispor - Fenerbahçe Süper Lig müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketleri' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi, Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı m. 8/12 ve 8/13 maddeleri ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Denizlispor Kulübü idarecisi Kaan Şanlıkan'ın aynı müsabakadaki 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 08.12.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Denizlispor Kulübü görevlisi Mustafa Yakı'nın aynı müsabakadaki 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 08.12.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Fenerbahçe Kulübü görevlisi Emre Belözoğlu'nun 06.12.2020 tarihinde oynanan Denizlispor - Fenerbahçe Süper Lig müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/2 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

Fenerbahçe Kulübü görevlisi Selçuk Şahin'in aynı müsabakadaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/2 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı